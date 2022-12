Silvester-TV-Klassiker "Dinner for One" bekommt Prequel

"The same procedure as every year!“ Silvester ohne diesen TV-Fixpunkt wäre im deutschsprachigen Raum nur eine halbe Sache. "Dinner for One" (ORF 1, 23.20 Uhr) soll nun ein Prequel (Vorgeschichte) "als High-End-Serie" bekommen, teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction am Donnerstag mit.

"Höchste Zeit, sich zu fragen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind, warum sie nicht mit am Tisch sitzen und was sie mit Miss Sophie zu tun haben", heißt es in der Aussendung. Diese und viele andere Fragen beantworte die Ufa Fiction mit dem Prequel "Dinner for Five", wie der Arbeitstitel lautet.

"Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen", sagte Produzent und Showrunner Tommy Wosch laut Mitteilung. "Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren."

In sechs Folgen zu je 45 Minuten soll "Dinner for Five" eine "romantisch komische Abenteuerserie, bildgewaltig und zeitgemäß, basierend auf dem Buch "Dinner for five – Killer for one"" sein. Die Dreharbeiten sollen 2023 beginnen.