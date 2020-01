Diese Leben: 90er-Stars Tricky und Flea mit Autobiografien

Musikerkarrieren haben oft eine von rückwärts aufgedröselte Schein-Notwendigkeit: Der konnte nur ein Star werden, denkt man sich, wenn man einen Star anschaut.

Beide Bücher zeigen, dass dem überhaupt nicht so ist.

„Hell is Round the Corner“, heißt jenes von Tricky, und ja, hier ist die Hölle wirklich ums Eck. Adrian Thaws alias Tricky wuchs in Bristol auf, in einer Armenkultur, die im Guten wie im Schlechten historisch anmutet.Er – der einen jamaikanischen Vater hatte – war zwar viele Jahre der einzige Farbige weit und breit, schreibt Thaws, Rassismus aber hat er nicht erlebt.