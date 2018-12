"Die Weiden" an der Staatsoper: Aufklärung mit dem Holzhammer

Es geht um: Heimat, Nationalismus, um den Holocaust, dessen Opfer, um die Flüchtlingskrise und die Verrohung der Gesellschaft. Die so genannte „Lügenpresse“ inklusive. Gezeigt wird all das anhand der Geschichte der jungen Lea (eine Jüdin), die mit ihrem aktuellen Freund Peter in dessen Heimat reist. Der Fluss, der sie trägt, ist die Donau und das hier angesprochene Land Österreich.

Doch was als idyllische Liebesreise im Kanu beginnt, entpuppt sich bald als Albtraum. Denn je weiter das Paar kommt, desto mehr zerbricht die Liebe, verwandeln sich stumpfsinnige Bewohner (und auch Peter) immer mehr in schmatzende, jede rechte Propaganda nachkauende Karpfen.