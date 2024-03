Die sieben Stufen der Glückseligkeit nach Gruber

Werner Gruber hat seine erste Kochshow. Und er macht es aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft für die Physik. Denn, so sagt er in der ersten Sendung von „Werner Grubers Experimentalküche“ (13. März, 22.30 Uhr, ORF III): „Es geht nicht nur ums Essen. Es geht um die Physik – das einzig Wahre im Leben.“

Vorbereitung ist alles. Nach dem Würzen müsse das Bratenfleisch 48 Stunden rasten. Denn es müsse die „Diffusionskonstante“ 1 cm pro Tag eingehalten werden, so Gruber. Die weiteren Kniffe, so sie nicht ohnehin bereits aus einer „Science Busters“-Show bekannt sind, werden hier nicht verraten.

In der zweiten Ausgabe „Galaktisch – mit Teebeutelrakete ins Universum“ (10. April) widmet sich Werner Gruber den Geheimnissen des Universums. Der Physiker erläutert, wie mithilfe einer selbst gebauten Rakete in die Tiefen des Weltalls vorgedrungen werden kann und beleuchtet die Geschichte der Sternenbeobachtung von Galileo Galilei bis zur modernen Raumfahrt.“

„Berauschend – verborgene Geheimnisse der Drogenphysik“ stehen am 22. Mai in der dritten Folge von „Werner Grubers Experimentalküche“ im Mittelpunkt, während sich die vierte Sendung am 19. Juni um die „Mondmission – zwischen radioaktivem Mondgestein und kosmischen Würsteln“ dreht. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.