Science Busters mit neuer Staffel in ORF1

Dass es in der ersten Folge um Viren geht, sei zwar der Pandemie geschuldet, aber „wir haben uns bereits vor Corona mehrfach mit diesen sehr erfolgreichen Lebensformen auseinandergesetzt“. Mit „wir“ meint Puntigam u. a. Florian Freistetter (Astronomie) und Martin Moder (Molekularbiologie), die mittlerweile zu den Stammgästen zählen. Komplettiert wird das Ensemble von Peter Weinberger (Chemie), Helmut Jungwirth (Mikrobiologie) und Gunkl aka Günther Paal. Als Special Guests mit dabei sind Ursula Hollenstein (Infektiologin) und Woody (Universitätshund). Das gemeinsame Ziel: Die komplexe Welt ein bisschen verständlicher machen.

Für das nun wöchentlich im Alumni-Hörsaal der Karl-Franzens-Universität Graz abgehaltene Proseminar im Auftrag des ORF bekommen die Teilnehmer, also Zuseher, zwar keine ECTS-Punkte gutgeschrieben, aber dafür werden die Lerninhalte nicht abgeprüft. Am Stundenplan stehen neben Viren auch Impfversager. „Das ist kein Schimpfwort und auch nicht erfunden. Diesen Ausdruck gibt es in der Medizin wirklich, was ich davor auch nicht wusste. Das sind jene Menschen, die nicht auf Impfungen ansprechen“, sagt Puntigam, der dem TV-Publikum nicht nur Wissen und Unterhaltung, sondern auch wieder einige „Netzhautschmeichler“ am eigenen, „nicht so einfach zu beschneidernden Körper“ präsentieren wird.