Die Saliera ist zurückgekehrt

Es ist das wohl bedeutendste, jedenfalls das bekannteste Stück der neuen Kunstkammer im Kunsthistorischen Museum Wien: Die Saliera von Benvenuto Cellini. Das berühmteste Salzfass der Welt ist am Freitagnachmittag in die Kunstkammer zurückgekehrt und von Generaldirektorin Sabine Haag persönlich in ihrer Vitrine platziert worden. Dort ist die Preziose des Kunsthandwerks ab 1. März wieder der Öffentlichkeit zugänglich, wenn die Kunstkammer nach Jahren wiedereröffnet wird.

Die Albertina zeigt mit Max Ernst (23. 1. – 5. 5.) einen Großen der klassischen Moderne. Das Leopold Museum präsentiert 2013 nach den „Nackten Männern“ Luftiges: Die Schau „Wolken“ (22. 3. – 1. 7.) geht einem beliebten Motiv in der Kunst von Monet bis Magritte nach. Mit „ Oskar Kokoschka – der sensible Titan“ steht dann ab 4. 10. wieder ein Hausheiliger dieses Museums im Rampenlicht. Die Albertina setzt mit der großen Schau „Matisse und die Fauves“ (20. 9.– 14. 1. 2014) ein weiteres modernes Herbst-Highlight. Mit Lucian Freud (8. 10.–6. 1. 2014) wagt sich auch das KHM erstmals im großen Stil auf das Terrain von Ausstellungen moderner Meister.

Kiki Kogelnik, it hurts with a tool 1976-77