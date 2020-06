KHM: Haags Vertrag bis 2018 verlängert

Vor einer Woche weilte Sabine Haag in New York, um Werbung für ihr Lieblingsprojekt zu machen: Die Wiedereröffnung der Kunstkammer, die wegen Verzögerungen bei der Vergabe von Vitrinen-Bestellungen nun im Februar 2013 stattfinden wird, ist die Herzensangelegenheit der Kunsthistorikerin. Dass zur Sponsorensuche auch ein Freundesverein in den USA ins Leben gerufen wurde, gehört zu den leiseren Errungenschaften einer ersten Amtszeit, in der die renommierte Wissenschaftlerin auch die Arbeit im Rampenlicht zu schätzen lernte.