Maximilian Schell bewacht die "Saliera"

Grandios. Das muss man gesehen haben." Maximilian Schell zeigt sich begeistert von der Neuaufstellung der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien. In einem 45 Sekunden dauernden Videoclip wirbt der Oscar-Preisträger für die Wiedereröffnung, die am 28. Februar nach gut zehnjähriger Schließzeit über die Bühne gehen wird. Gleichzeitig präsentiert das Museum ein neues Corporate Design inklusive neu gestalteter Website. Nicht nur die Hauptseite des KHM versprüht nun eine nüchterne Sachlichkeit, auch die Online-Auftritte der Dependancen wie Schloss Ambras in Innsbruck oder Kaiserliche Wagenburg wurden mit dem aufgeräumten Erscheinungsbild versehen. Das Werbevideo mit Schell ist derzeit online zu sehen, außerdem wird das KHM auch im TV damit werben.

Die Albertina zeigt mit Max Ernst (23. 1. – 5. 5.) einen Großen der klassischen Moderne. Das Leopold Museum präsentiert 2013 nach den „Nackten Männern“ Luftiges: Die Schau „Wolken“ (22. 3. – 1. 7.) geht einem beliebten Motiv in der Kunst von Monet bis Magritte nach. Mit „ Oskar Kokoschka – der sensible Titan“ steht dann ab 4. 10. wieder ein Hausheiliger dieses Museums im Rampenlicht. Die Albertina setzt mit der großen Schau „Matisse und die Fauves“ (20. 9.– 14. 1. 2014) ein weiteres modernes Herbst-Highlight. Mit Lucian Freud (8. 10.–6. 1. 2014) wagt sich auch das KHM erstmals im großen Stil auf das Terrain von Ausstellungen moderner Meister.

Kiki Kogelnik, it hurts with a tool 1976-77