"Die Saga wird enden": Finaler Trailer zum neuen "Star Wars"-Film

Spektakuläre Kampfszenen - sowohl im All, als auch auf Meereswogen, emotionale Momente und vor allem die Gewissheit: Die Saga um die Jedi-Familie Skywalker geht mit dem im Dezember erscheinenden neunten " Star Wars"-Teil wirklich zu Ende. Das kündigt zumindest der neue Trailer an, der am Montagabend in der Werbepause eines Football-Spiels veröffentlicht wurde. "Die Saga wird enden. Die Geschichte lebt für immer", heißt es in diesem Ausblick der Produktionsfirma Lucasfilm. Am 18. Dezember soll der Film in die österreichischen Kinos kommen.