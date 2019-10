"Star Wars": Mark Hamill konterte gegen Ivanka Trump

"The Force is strong in my family" ("Die Macht ist stark in meiner Familie", Anm.) schrieb Ivanka Trump (37), Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, zu einem Familienfoto auf Instagram. Zu sehen sind sie und Ehemann Jared Kushner, gemeinsam mit ihren drei Kindern. Eines von ihnen trägt ein Stormtrooper-Kostüm, wie man es aus " Star Wars" kennt.

Mit der "Macht" nimmt Ivanka Bezug auf die Filmreihe. Ganz zum Unmut von Luke Skywalker höchstpersönlich: Schauspieler Mark Hamill (68) kommentierte das Foto prompt. "You misspelled Fraud" ("Du hast Betrug falsch geschrieben", Anm.) hagelte es vom " Star Wars"-Star zurück. Und dem nicht genug, setzte er noch mit "#GoForceYourself" nach.