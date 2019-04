Star Wars: Erster Trailer und erste Bilder zum neuen Film "Rise of Skywalker"

Bis zum Kinostart von „ Star Wars: Episode IX“ im Dezember müssen sich die Fans noch etwa acht Monate gedulden, doch der erste Trailer gibt nun Einblick in die Fortsetzung der Sternen-Saga. Regisseur J.J. Abrams stellte am Freitag bei der laufenden „ Star Wars Celebration“-Messe in Chicago das zweiminütige Video zu „ Star Wars 9“ mit dem Untertitel „The Rise of Skywalker“ vor.