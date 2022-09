Sophia Blendas erstes Soloalbum "Die neue Heiterkeit"

Bei Sophie Löw aka Sophie Blenda hat man es mit einer multidisziplinären Künstlerin zu tun, die alles selber machen möchte: Musik, Texte, Videos, Cover-Artwork usw. Alles soll aus einer Hand kommen. Für sie heißt das: keine anderen Musiker im Hintergrund, kein Co-Autor. Beim Aufnehmen und Produzieren hat ihr dann aber trotzdem jemand geholfen – nämlich Jakob Herber, den man u. a. von der oberösterreichischen New-Wave-Band Flut kennt. Gemeinsam wurde im Keller des Hauses ihrer Eltern in Niederösterreich eine bedrückend-schöne Klangkulisse entworfen, die zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen Schwere und Schwerelosigkeit oszilliert.

Manchmal steht da nur der Gesang Blendas im Raum, minimalistisch umweht von zerbrechlichen Klängen, in deren Zentrum das Klavier steht, auf dem sich Blenda selbst begleitet. Dazu gibt es Streicher und elektronisches Allerlei aus der Konserve, vermischen sich dichte wie verstörende Synthieklänge mit wunderschönen Melodien.

Im Hintergrund knirscht und knackst es, während vorne Blenda die Stellung hält: Die Angst ist da, aber die Sehnsucht nach ihrer Überwindung bleibt bis zuletzt größer: „Offen bleibt, wer in die Zukunft greift“, singt sie im Titelstück. In „BH“ geht es nicht bloß um ein Kleidungsstück, sondern um gesellschaftliche Zwänge. „Die neue Heiterkeit“ ist ein gelungenes Album, eine Kampfansage an die eigenen Sorgen: „I am fearless, I am fierce“ heißt es im Song „Fear is an empty space“. Furchtlos in die Zukunft.

INFO: Sophia Blenda präsentiert ihr erstes Soloalbum „Die neue Heiterkeit“ am 17. September in der Roten Bar im Wiener Volkstheater. Weitere Österreich-Termine: 24. September – Wels, Alter Schlachthof; 25. November – Salzburg, Arge.