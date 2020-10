Wiener Band Culk mit neuem Album: Nachts, wenn die Dämonen kommen

Damit knüpfen Culk inhaltlich am selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2019 an, auf dem sich vieles um Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, um das Zusammenspiel von Lust, Unterwerfung und Erniedrigung dreht.

„Diesmal wollten wir unsere Anliegen aber konkretisieren. Wir sprechen die Angelegenheiten nun direkter an. Der Text, also ich, hat dafür auch mehr Raum bekommen“, sagt Löw. In ihren lyrisch-poetischen Liedern finden sich aber keine Antworten. So war das auch geplant, denn „ich will die Menschen bloß wachrütteln und aufzeigen, dass der Weg in Richtung Gleichberechtigung von Mann und Frau noch ein weiter und steiniger ist“. Ihre Anliegen trägt die Band – neben Sophie Löw sind das noch Johannes Blindhofer an der Gitarre, Benjamin Steiger am Bass und Christoph Kuhn am Schlagzeug – zielstrebig vor. Die Gitarren nehmen keine Umwege, keinen Anlauf, um jene Wände einzureißen, die ihnen im Weg stehen. Culk kommen also gleich zur Sache – direkt und geradlinig. Beim erfolgreichen Aufräumen hat der Produzent und Musiker Wolfgang Möstl (Mile Me Deaf) geholfen.