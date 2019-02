Das Debütalbum von Culk: Die Gitarre hat das letzte Wort

Das Cover-Artwork spricht eine eindeutige Sprache: Düster ist die Stimmung, verblasst sind die Farben, minimalistisch die Aufmachung und chic die Gothic-Grufti-Ästhetik. Die Idee, das Foto und die grafische Umsetzung stammen von Sophie Löw, Sängerin der von Wien aus agierenden Band Culk. „So kommt es bei mir raus, wenn ich fotografiere. Ich wollte einen Frauenkörper zeigen, der sich offen präsentiert und damit auch sehr angreifbar macht“, sagt Löw im KURIER-Gespräch. Dieses Vorhaben ist der Anfang 20-Jährigen auch gelungen. Denn die Frau am Cover des selbstbetitelten Debütalbums strahlt einerseits Schwäche, andererseits Stärke aus.

„Ich wollte diese Widersprüche vereinen, weil mich das auch selbst betrifft: Ich werde aufgrund meiner leisen, sehr zarten Sprechstimme im Alltag selten wahrgenommen“, sagt Löw. Aber sie könne eben auch anders – nämlich kraftvoll singen und selbstbewusst auftreten. Dass der Erstling von Culk, der „nur“ sieben Songs umfasst, bereits mit Spannung erwartet wurde, liegt am Song „Begierde/Scham“, den das Quartett 2018 veröffentlichte. Schnell war der heimische Alternative-Radiosender FM4 als Steigbügelhalter zur Stelle und feierte den Song on air und off air ab.

In diesem Fall war und ist die Begeisterung auch berechtigt: Denn dem Sound von Culk haftet tatsächlich das oft zitierte „gewisse Etwas“ an. Verantwortlich dafür: Der eigenwillige Gesang von Sophie Löw, die gerne Silben verschluckt und nuschelt. Das klingt erfrischend anders, sympathisch unperfekt, fordernd, ausdrucksstark, wach, hell und gleichzeitig lethargisch. In höheren Tonlagen erinnert Löws Stimme an Dolores O’Riordan (selig!) von The Cranberries.