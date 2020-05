Film-Interview: Ein Androide übernimmt die Rollen verstorbener Menschen

Elli, der Androide, ist mit den Erinnerungen ihres Besitzers gefüttert. Sie wiederholt Sätze, die dessen echte Tochter zu ihm gesagt hat oder gesagt haben könnte.

„The Trouble with Being Born“ nannte Regisseurin Sandra Wollner ihr Langfilmdebüt, mit dem sie auf der Berlinale den Spezialpreis der Regie in der Wettbewerbsschiene „Encounters“ gewann und der nun von der ROMY Akademie zum besten Kinofilm gewählt wurde.

Den englischen Filmtitel habe sie mit Absicht belassen, sagt die 37-jährige Steirerin mit Wohnsitz in Berlin im KURIER-Interview. Mit „Trouble“ sei so etwas wie „Unannehmlichkeit“ oder, auf gut wienerisch, „Schererei“gemeint: „Es geht um das Bewusstsein und das Wissen, das der Mensch – im Gegensatz zur Maschine – von seiner eigenen Existenz hat.“