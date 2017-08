"Die Liebhaberin": Im Streichelkurs das innere Dschungeltier in sich befreien

Die einen joggen, die anderen hackeln. Klare Arbeitsverhältnisse herrschen in einer Gated Community in der argentinischen Provinz. Während reiche Bürger hinter einem elektrischen Zaun ihre Villen bewohnen, sind die Hausangestellten mit Fensterputzen und Parkpflegen beschäftigt. So auch die elegische Belén: Sanft scheuert sie den Boden im Wohnzimmer, besucht Cupcake-Kurse und sammelt Tennisbälle für den Sohn des Hauses auf, der aussieht wie Roger Federer und für ein Turnier trainiert.

Was wie eine streng-schöne und etwas erwartbare Arthouse-Studie von Klassengegensätzen anfängt, wendet Regisseur Lukas Valenta Rinner in ungeahnte Richtung. Gleich hinter dem Anwesen ihrer Arbeitgeber entdeckt Belén eine Nudistensiedlung. Nackerte in allen Formaten lungern in römischen Bädern herum, spazieren durch Wäldchen und schießen auf Papageien. Belén ist fasziniert und nutzt ihre Freizeit, um die Hausmädchen-Uniform abzulegen und sich in Streichelkursen und Sex-Yoga-Gruppen zu verwirklichen.

Swingerclub

Auf der Suche nach Schauplätzen für sein apokalyptisches Sci-Fi-Debüt "Parabellum" hatte der in Salzburg geborene Rinner im Niemandsland vor Buenos Aires einen Nudisten-Swingerclub entdeckt und sich zu seiner eigenwilligen, skurrilen Zivilisationssatire inspirieren lassen. In leer geräumten Bildern entwirft er eine sterile Oberschicht, die damit beschäftigt ist, ihren Besitz zu polieren und die eigenen Körper für Höchstleistungen zu disziplinieren. Die Nudisten hingegen bemalen sich wie Dschungelbewohner und befreien das innere Tier in sich. Rinner vermeidet es, die Kommune zum Hippie-Idyll zu verklären. Auch scheinbar entgrenzte Gesellschaften neigen zur Regelbildung – und können im Extremfall zu spektakulären Maßnahmen greifen.

INFO: Ö/KOR/ARG 2016. 100 Min. Von Lukas Valenta Rinner. Mit Iride Mockert.

KURIER-Wertung: