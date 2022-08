Die Kamera und der Blick von alten weißen Männern

Zwar dominieren in der Schau eindeutig schwarz-weiße Fotos von Berühmtheiten – es sind auch noch eine ganze Reihe ähnlicher Aufnahmen von Franz Hubmann, Nancy Lee Katz und Gottfried Helnwein zu sehen. Doch es wird auch noch ein anderer Zugang gezeigt. Bernhard Fuchs, Leo Kandl und Paul Kranzler geben Einblicke in ebensrealitäten und soziale Milieus der österreichischen Bevölkerung und lassen Erinnerungen an Filme mit Düringer, Dorfer und Hader wach werden.

Besonders beeindruckend ist eine Serie von Lucia Papčová – eine der zwei Künstlerinnen in der Ausstellung –, die ihre Großeltern ablichtete. Mehrere Fotos, in einer vorgegebenen Anordnung gehängt, geben berührende Einblicke in das Leben zweier älterer Menschen. Durch die unterschiedlich großen Aufnahmen entsteht ein Spiel von Nähe und Distanz, was scheinbar auch das Verhältnis der beiden zueinander widerspiegelt.