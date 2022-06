Zwei "Vogue"-Fotografen und ihre Göttinnen aus der Großbildkamera

Die Westlicht-Schau verfolgt aber einen durchaus gelungenen musealen Ansatz, der das Publikum mit der Frage entlässt, was Eleganz und Stil, im Leben wie im Foto, letztlich ausmacht. Eine gewisse Distanz zu den Mühen des Alltags, erleichtert durch Vermögen und noble Herkunft, mag helfen. Doch am Ende äußert sich immer eine innere Haltung. Und so fällt es auch gar nicht auf, dass Huenes berühmtestes Foto, das Horst und die ebenfalls zur Fotografin gewordene Lee Miller scheinbar am Meer zeigt, am Dach des Vogue-Gebäudes entstand – oberhalb des lärmigen Verkehrs der Champs-Élysées.