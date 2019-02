Manfred Willmann: Der volkstümliche Fotokünstler

„Die Welt ist schön“ und „Das Land“ heißen zwei von Willmanns zentralen Werkserien, die zwischen 1981 und 1993 entstanden und die nächste Umgebung des Fotografen zum Inhalt haben. In der Südweststeiermark, wo Willmann einen Wohnsitz hat, konnte über die Jahre alles zum Motiv werden: Wiesen und Wirtshaustische, Katzen und Kuttelflecken, Blumen und Bäume. Willmanns fotografische Methode blieb dabei konstant: Bei Tag und bei Nacht, drinnen wie draußen verwendete er Blitzlicht, was die Sujets zu einem gewissen Grad ihrer Natürlichkeit beraubt. Zugleich betont dieser Ansatz, dass bei einer Fotografie der Apparat und die Perspektive über die „Schönheit“ eines Bildes entscheiden, nicht das Motiv mit seinen per Konvention zugeschriebenen ästhetischen Eigenschaften.So kann etwa ein blutiger Sauschädel durchaus sinnlich ansprechen, während die gern zelebrierte ländliche Gemütlichkeit bei Willmann öfters in Tristesse ausartet.