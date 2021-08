US-Maler Chuck Close 81-jährig verstorben

Close war schon ein hochdekorierter und im musealen Kanon verankerter Künstler, als er 2017 mit den Vorwürfen mehrerer Frauen konfrontiert wurde. Diese sagten, dass Close sie zwischen 2005 und 2013 sexuell belästigt habe. Der Künstler entschuldigte sich in der Folge und gab zu, gegenüber den Frauen unangemessene Bemerkungen gemacht zu haben. Wie sein behandelnder Arzt gegenüber der New York Times sagte, seien diese Ausfälle in Zusammenhang mit Closes Demenzerkrankung gestanden - sie habe auch Hirnregionen angegriffen, die für die Unterdrückung von Affekten zuständig seien.

Die National Gallery of Art in Washington hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe 2018 eine Museums-Retrospektive abgesagt. Vollständig "gecanceled" wurde Close aber nicht, seine Beiträge zur Kunstentwicklung nach 1960 stehen auch außerhalb jeden Zweifels. In Wien ist eines seiner Werke derzeit in der Schau "Wonderland" der Albertina Modern zu sehen.