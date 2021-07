Auch ein Österreicher konnte heuer in Cannes reüssieren: Der in Kitzbühel geborene Regisseur Sebastian Meise erhielt den „Un Certain Regard“-Jurypreis für sein intensives, viel gelobtes Gefängnisdrama „Große Freiheit“ mit Georg Friedrich.

Insgesamt wird das Filmfestival 2021 in Cannes aus vielen Gründen in starker Erinnerung bleiben. Zum einen natürlich, weil es zu Zeiten von Corona stattfand und aufgrund der allzu lässig gehandhabten Vorsichtsmaßnahmen in den überfüllten Kinosälen für viel Unmut sorgte. Es war Festivalchef Thierry Frémaux anzumerken, dass er sein Festival durchpeitschen wollte, koste es, was es wolle. So hatte man das leise Gefühl, ungewollt an einer riesigen Corona-Party teilzunehmen.

Und nicht alle Filme, von denen wohl manche nur aufgrund ihres Namens – etwa Nanni Moretti – in den Wettbewerb gelangten, haben diesen Platz verdient.

Doch die Jury unter Spike Lee belohnte tatsächlich die besten, aufregendsten und spannendsten Arbeiten – und ließ es durch diese guten Entscheidungen stimmig und befriedigend ausklingen.