Die Golden Globes und was sie für den Oscar bedeuten

Sowohl „ Bohemian Rhapsody“, als auch „Green Book“ hatten im Vorfeld einiges an Kritik eingefahren. „ Bohemian Rhapsody“-Regisseur Bryan Singer stand unter dem Verdacht sexueller Übergriffigkeit und wurde noch vor Ende der Dreharbeiten gefeuert. Bezeichnenderweise bedankte sich Rami Malek in seiner Rede bei ziemlich jedem, außer bei Singer. Ebenfalls in der Kritik stand die biedere Behandlung des Themas Sexualität in „ Bohemian Rhapsody“.

Rassismus-Vorwurf

Dem ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Film „Green Book“ – die vielleicht größte Überraschung des Abends – blieb wiederum der Vorwurf des Rassismus nicht erspart: Die Familie von Don Shirley, auf dessen Erlebnissen die Geschichte beruht, bezeichnete den Film als eine „Symphonie an Lügen“.

Das hat die HFPA offenbar nicht beeindruckt: Sie beschenkte Peter Farrellys „Green Book“ mit gleich drei Preisen.

Nun ist es eine oft wiederholte Weisheit, dass die Ergebnisse der Golden-Globe-Verleihung nicht automatisch als Barometer für die Oscar-Preisverleihung herhalten. Doch gerade einem Werk wie „ Bohemian Rhapsody“, das auf der Kritiker-Skala in seinen Bewertungen relativ mau dastand, kann ein Golden-Globe-Boost sicher nicht schaden.

Netflix-Kampf

Eine offene Frage bleibt auch, wie die Oscar-Academy mit dem Netflix-Bestseller „Roma“ des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón umgehen wird. Bei den Golden Globes, wo der größte Preis – für bestes Drama – kurioserweise nicht an einen nicht-englischsprachigen Filme verliehen werden kann, bekam „Roma“ den Preis für beste Regie und für besten nicht-englischsprachigen Film.

Netflix legt sich mit einer groß angelegten Werbekampagne unglaublich ins Zeug, um „Roma“ bei den Preisverleihungen zu pushen. Branchen-Beobachtern zufolge ist die Mainstream-Filmindustrie trotzdem wenig bereit, dem Online-Giganten Boden zu überlassen. Was das bei der Oscar-Verleihung für „Roma“ – jenseits der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ – bedeutet, wird sich am 25. Februar zeigen.