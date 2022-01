Die Gewinner der Golden Globes

Bei den Comedyserien siegte "Hacks" über die Arbeits-Freundschaft einer alternden Las-Vegas-Entertainerin mit ihrer jüngeren Gag-Autorin. Für die an Altstar Joan Rivers angelehnte Hauptfigur erhielt Jean Smart auch die Auszeichnung als beste Comedydarstellerin. Bei den Männern siegte in dieser Kategorie Jason Sudeikis das zweite Jahr in Folge als US-Football-Coach "Ted Lasso", der ein britisches Fußballteam umkrempelt. Als beste Miniserie oder Fernsehfilm wurde das Schwarzen-Geschichtsdrama "The Underground Railroad" ausgezeichnet.

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie wurde MJ Rodriguez in "Pose" über die Ballroom-Szene im New York der 1980er-Jahre. Zu den weiteren Preisträgern in den TV- und Miniserienkategorien zählten unter anderem Kate Winslet als Kleinstadtdetektivin in "Mare of Easttown" und Michael Keaton als Doktor in "Dopesick", sowie O Yeung-su als Senioren-Teilnehmer in der mörderischen Gesellschaftssatire "Squid Game".