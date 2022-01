Golden Globes: "Kein Publikum, keine Medien, keine Prominente"

Kein Roter Teppich, keine TV-Kameras, keine Stars: Die Bekanntgabe der Golden-Globe-Gewinner in der Nacht zum Montag in Beverly Hills wird nicht die übliche Galaparty. Als Favoriten gehen das Drama „Belfast“ und der Western „The Power of the Dog“ ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Doch auch wegen der Coronapandemie habe man umdenken müssen, erzählte Helen Hoehne, neue HFPA-Vorsitzende.

Deshalb habe man nur eine kleine Zahl von Gästen, Mitglieder und Spendenempfänger, eingeladen. „Kein Publikum, keine Medien, keine Prominente“, sagte die gebürtige Deutsche. Sie wurde im September zur neuen HFPA-Chefin gewählt und freut sich nun auf eine kleine Veranstaltung. Es gibt keine TV-Übertragung, keinen Livestream. Die Namen der Gewinner sollten nur in den sozialen Medien mitgeteilt werden.

Im vorigen Jahr war die Organisation vor allem wegen mangelnder Diversität - kein schwarzes Mitglied gehörte dem Gremium an - unter Druck geraten. Der Sender NBC sagte die TV-Übertragung für 2022 ab, viele Stars übten heftige Kritik, Firmen setzten die Zusammenarbeit aus.

„Wir haben in den letzten neun Monaten sehr hart daran gearbeitet, unsere Organisation von Grund auf zu reformieren und umzustrukturieren“, sagt Hoehne. Ein Diversitätsberater wurde eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt, die Mitgliedschaft vergrößert. 21 neue Mitglieder, darunter sechs schwarze Journalisten, wurden seither aufgenommen. 103 Auslandsjournalisten stimmen nun über die seit 1944 vergebenen Preise ab.