Die Geschichte der Kinoprogramme: „Mitnehmen oder zerreißen“

Früher war das Kinoprogramm Fixbestandteil jedes Kinobesuchs. Es wurde an den Kinokassen oder direkt vom Billeteur verkauft, diente dem Zuschauer als Information oder wurde als Erinnerung an einen schönen Filmabend aufgehoben: „Es wird gebeten, die Programme mitzunehmen oder zu zerreißen“, ermahnte der geschäftstüchtige Betreiber des Grazer Annenhoftheaters 1915 seine Zuschauer. In den 50er-Jahren gab es auch Programme, in die der Besucher seine Meinung („gut gefallen“ – „mittel“ – „schlecht“) ankreuzen konnte. Oft finden sich auch kuriose Kritzeleien, etwa die Anmerkung eines Zuschauers zu seinen Kinobesuch: „Nach dem Sautanz“.

Eine erste Hochblüte der Filmprogramme gab es bereits in der Stummfilmzeit, um dem Publikum das Gezeigte näher zu bringen: „Unser Publikum versteht sonst die Bilder nicht“, äußerten sich ein besorgter Kinobesitzer im Jahr 1917.

„Man darf nicht vergessen, dass es sich beim Kino um ein neues Medium handelte“, erläutert Wilfinger: „Die Leute sollten die Handlung zuerst lesen, damit sie den Film verstehen. Untertitel gab es erst ab 1911. Außerdem wurden viele Szenen durch die Zensur eliminiert.“