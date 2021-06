Die Freude in Wien ist groß: Und nun nochmals die Neunte!

Was liegt näher, als das Ende des Lockdowns mit Schillers „Ode an die Freude“ zu feiern, von Beethoven eingekleidet in der 9. Symphonie. So geschah es auch: Am 6. Juni spielten die Wiener Symphoniker „vor der atemberaubenden Kulisse des Schloss Belvedere“ und 500 Gästen „eines der ersten Freiluft-Kulturereignisse dieser Saison“, wie der ORF in einer Aussendung jubelte. Camilla Nylund und Piotr Beczała waren mit von der Partie, ARTE und ORF III übertrugen.