„9 Symphonien, 9 Städte“: Mit Beethoven und Arte durch Europa

Im Vorjahr hätte der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven groß gefeiert werden sollen – zahlreiche Festivitäten zu Ehren des Komponisten mussten jedoch pandemiebedingt abgesagt werden. Auch der Beethoven-Tag auf Arte musste ausfallen.

Stattdessen widmet der Kultursender Beethoven am Sonntag einen Schwerpunkt unter dem Titel „9 Symphonien, 9 Städte“. Ab 12.45 Uhr gibt es Beethovens neun Symphonien in chronologischer Reihenfolge aus unterschiedlichen Orten in ganz Europa, darunter Wien.