Die Buhlschaft trägt heuer Rot

Schließlich hat Verena Altenberger in ihrem zweiten Buhlschaftjahr blonde Haare - und so hat sich auch der Ton ihres halbtransparenten Hosenanzugs in Richtung Fuchsia geändert, erklärte vor Medien Renate Martin, die bereits seit 2017 für die "Jedermann"-Kostüme verantwortlich zeichnet.

Das zweite Kleid der Jedermann-Gespielin indes ist rosa gehalten und wird mit einem roten T-Shirt kombiniert, das aus edlem Stretchmaterial besteht.