Was die Kleider der Buhlschaft über Rolle und Schauspiel erzählen

Buuuh, tönte es am Domplatz, als Buhlschaft Sophie von Kessel 2008 in einem blitzblauen Kleid auf der Bühne erschien. Das Publikum reagierte damals entrüstet auf den Tabubruch, denn erstmals war die Farbe der Buhlschaft nicht das gewohnte Rot. „Rot ist Ikone für Liebe, Lust und Leidenschaft, und hat vor allem am Domplatz eine lange Tradition“, sagt Renate Martin.