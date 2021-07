Kostümdirektor Jan Meier führt hinter die Kulissen der Festspiele

Dabei ist künstlerisches Talent gefordert, wenn so aufwendige Kostüme wie für die Pique Dame, ein Onesuit für Faust, der komplett mit Swarovski-Kristallen bestickt war, oder Kostüme für Orphée von Jacques Offenbach angefertigt werden. „Orphée war ein riesiges Feuerwerk an Kostümen, Perücken und Glitter – Theater as its best.“ Nicht ganz so glamourös, dafür aber ebenso aufwendig war die Produktion für Lady Macbeth von Mzensk 2017. „Da haben wir 700 Meter Stoff, dicke Baumwolle für Arbeitskleidung, erst zum Waschen geschickt. Dann mussten wir ihn im großen Ballettsaal auslegen, wo der Stoff von der Färberei bemalt und fixiert wurde, bevor er wieder zurück in die Wäscherei ging.