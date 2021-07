Salzburger Festspiele: Verena Altenberger und Lars Eidinger im Wordrap

LARS EIDINGER

Provokant, extrem, cool: Der Deutsche berauscht sich an seinen Rollen – und gilt als einer der besten Schauspieler seiner Generation.

Ihr Lieblingsplatz in Salzburg, um seine Ruhe zu haben?

Würde ich den verraten, hätte ich dort vermutlich keine Ruhe mehr. Nur so viel: laut Dalai Lama ist der Untersberg das „Herz-Chakra“ Europas.

Der Geschmack von Mozartkugeln in drei Worten?

Geschmack von Mozartkugeln.

Erstes Gefühl, wenn Sie die Bühne betreten?

Präsent.

Was werden Ihre ersten Worte nach der Premiere sein?

Der Rest ist Stille.

Bestes Spiel bislang bei der EURO?

Frankreich gegen die Schweiz. Ich wünschte, ich könnte Kylian Mbappé den Schmerz und die Last von den Schultern nehmen. Wir brauchen eine Kultur des Scheiterns.

Kann Applaus die Seele heil machen?

Ich brauche keinen Applaus. Ich brauche Aufmerksamkeit, Neugierde, Interesse, Zuwendung und Konzentration von Seiten des Publikums. Dann entsteht etwas, das größer ist als die Summe der Anwesenden. Transzendenz.

Ein Schlüsselerlebnis aus der Jugend?

Dass der „King of Pop“ einsam ist.

Größter Fehlkauf im Kleiderkasten, aber musste damals unbedingt sein?

Eine Dior-Jacke von Hedi Slimane mit Schalkragen.

Welcher Song darf auf Ihrer Playlist nicht fehlen?

„Take on me“ von A-ha.

Traumreiseziel, aber bislang noch nicht hingefahren?

Die Mond und der Sonne.

Grundsatzfrage: See oder Meer?

Ich liebe das Meer. In seiner Unergründlichkeit zieht es mich gleichermaßen an und macht mir Angst.

Stand-up-Paddling, oder lieber doch ein anderer Sport?

Das habe ich letztes Jahr auf einem kleinen See namens „Blaue Adria“ nahe Mannheim zum ersten Mal gemacht. Allein auf dem See, in absoluter Ruhe, während des Sonnenuntergangs mit riesigen Wellen. Ich war überrascht, wie gut sich das anfühlt. Von außen betrachtet, dachte ich immer, was soll daran schön sein, auf einem Brett zu stehen.

Die letzte WhatsApp-Nachricht, die Sie verschickt haben?

Gefällt mir so, wie Du tanzt <3

Ihr Lieblings-Emoji?

Die zwei ineinander verschlungenen Büroklammern.

Wie bekunden Sie Ihre Dankbarkeit?

Ich sage Danke.

So peinlich, dass Sie es am liebsten verschweigen würden?

Sag ich nicht.

Wie viel Geduld haben Sie mit Kritikern?

Wenn die Kritik positiv ist: sehr viel.

Könnten Sie sich vorstellen, den „Jedermann“ im Kleid zu spielen?

Ich zitiere: „Der reiche Jedermann allzeit. Das ist mein Hand. Das ist mein Kleid.“

Sie im Café ansprechen oder lieber nicht?

Warum nicht?

Wem zollen Sie Standing Ovations?

Greta Thunberg.

Ihr Trinkspruch?

Wir sehen uns unterm Tisch wieder.