Filmfestival: Die Berlinale ist eine Bärin

„Die Berlinale ist eine Frau“, titelte auch prompt die deutsche taz fröhlich – und zeigte passend dazu das Bild des scheidenden Berlinale-Direktors Dieter Kosslick.

Denn die 69. Berlinale steht auch ganz im Zeichen des Abschieds von seinem langjährigen Direktor.

Kosslick, der heitere Schwabe mit dem markant roten Schal, wird heuer – nach 18 Jahren Amtszeit – zum letzten Mal über den roten Teppich schreiten.

Kosslick gilt als großer Publikumsmagnet: Einer, der nicht nur Selfies mit sich und den Stars, sondern auch Selfies mit sich und seinem Publikum macht. Und der Tickets an Fans verschenkt. Zu recht schreibt sich Kosslick auf die Fahne, die Berlinale zum größten Publikumsfestival der Welt gemacht zu haben. 2018 wurden immerhin 334.000 Tickets verkauft. Und sogar ein Berlinale-Kindergarten steht zur Verfügung, wo Kino süchtige Eltern ihre Kleinen für wenig Geld einchecken können.

Auch, was die international heiß geführte Debatte zum Thema Streamingdienst-Produktionen in den Wettbewerben von A-Festivals betrifft, bleibt Kosslick entspannt. Mit „Elisa y Marcela“ läuft ein Film von Netflix im Wettbewerb. Ohne Streiterei und Kontroversen.

Trotzdem geht die Ära Kosslick nicht reibungslos zu Ende. Zuletzt gab es harsche Kritik an seiner Festivalführung, Ende 2017 hatten gar eine Reihe unzufriedener Regisseure in einem offenen Brief ihrem Unmut über den laufenden Festivalbetrieb Luft gemacht: Aufgebläht und handschriftenlos sei das Programm der Berlinale geworden, so der Tenor.

Zu seiner Abschieds-Berlinale konnte Dieter Kosslick jedenfalls nicht allzu viel Glamour nach Berlin holen. Hollywood glänzt weitgehend durch Abwesenheit; nur eine US-Produktion („Vice“) wird außer Konkurrenz gezeigt.

Zum Trost gab es dafür etwas (anglo-amerikanischen) Arthouse-Glanz zum Auftakt: Die Dänin Lone Scherfig zeigte zur Eröffnung ihr verzuckertes Ensemble-Mainstream-Melodram „The Kindness of Strangers“ und brachte damit Schauspielgrößen wie Zoe Kazan, Andrea Riseborough und Bill Nighy in die Hauptstadt.

Nun sind Eröffnungsfilme eine Klasse für sich, und besonders das Filmfestival in Venedig schaffte es in den letzten Jahren, würdige Opener zu finden. Scherfigs „The Kindness of Strangers“ allerdings trieft vor geheimnisloser Gefühligkeit und grenzenloser Harmoniesucht. Was es trotzdem halbwegs ansehbar macht, ist sein exzellentes Ensemble.