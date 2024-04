Diagonale im Finale: Mit Preisen und Trompeten

Bei der Österreich-Premiere seines Films „Å Øve / Practice“ machte Regisseur Laurens Pérol mit seinem Publikum ein kleines Experiment: Alle Zuschauer und Zuschauerinnen sollten die Augen schließen und an einen Moment in ihrem Leben denken, an dem sie sich heftig um etwas bemüht hatten und dabei auf großen Widerstand gestoßen waren. Danach sollten alle auf sein Kommando gemeinsam einen Schrei ausstoßen.

© Krystallplanete/Henrik Lande Andersen Nein zum Fliegen: „Å Øve / Practice“ von Laurens Pérol

Das Experiment klappte vorzüglich, und das Grazer Schubertkino erzitterte im kollektiven Gebrüll. Im Anschluss daran startete der Film und ging gleich mit dem Wutschrei einer Klimaaktivistin – einer jungen Norwegerin namens Trine – weiter. Trine ist nicht nur eine engagierte Umweltschützerin, sondern auch talentierte Trompeterin. Sie lebt auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, und wird zu einem Probespiel in das Opernhaus in Oslo eingeladen. Der schnellste Weg dorthin wäre natürlich das Flugzeug, aber das widerspricht ihren Prinzipien. Stattdessen macht sie sich mit ihrer Trompete als Autostopperin auf den Weg. Laurens Pérol erzählt sein lyrisches Roadmovie als einen Akt der konsequenten Selbstbehauptung. Unterwegs findet Trine offene Ohren für ihr Anliegen, aber so manch einer zeigt ihr auch den Vogel. Sie aber bleibt bei ihrem Nein, unterstützt von dem klaren Klang ihrer sehnsuchtsvollen Trompete. Der Filmregisseur selbst versucht sein aktivistisches Anliegen auch ins eigene Leben zu übertragen und besteigt ebenfalls kein Flugzeug. Eine Einladung nach Südkorea , um dort „Å Øve / Practice“ persönlich vorzustellen, hat er selbstverständlich ausgeschlagen. Aber natürlich ging die Diagonale nicht mit einem Schrei zu Ende, sondern mit einer Preisverleihung. Den Großen Diagonale-Preis des Landes Steiermark für Besten Spielfilm erhielt die deutsche Regisseurin Martha Mechow für ihr verspieltes Schwesternporträt „Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin“.

© Sixpackfilm Großer Preis der Diagonale für Martha Mechows "Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin"

Martha Mechow ist die Hausregisseurin der Berliner Volksbühne und erzählt in ihrem experimentellen Debütlangfilm, einer deutsch-österreichischen Koproduktion, farbenfroh, einfallsreich und vergnüglich von der Reise einer jungen Frau namens Flippa. Flippas Mutter ist schon vor Jahren plötzlich im Sofa verschwunden („Ich wünschte, ich wäre ein Teppich und könnte liegen bleiben“), Schwester Furia nach Sardinien abgehauen. Dort kommt es auch nach Jahren wieder zu einer ersten Begegnung zwischen den beiden Schwestern. Die Wahl von „Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin“ zum besten Spielfilm der Diagonale verdeutlicht einmal mehr die Vielseitigkeit, aber auch die Internationalisierung, die das heimische Filmschaffen prägen.

Rickerl und Maria Gleiches gilt für die poetische Doku „Anqua“, die den Großen Diagonale-Preis für besten Dokumentarfilm bekam. Die kurdische, in Wien lebende Regisseurin Helin Çelik erzählt darin zartfühlend und eindringlich von den Traumata dreier jordanischer Frauen, die sich mit häuslicher Gewalt auseinandersetzen mussten und vehement dagegen auflehnten.

© 2010Entertainment_GigantenFilm Voodoo Jürgens in Adrian Goigingers "Rickerl"

Sehr „Wienerisch“ nimmt sich der Preisträger für bestes Schauspiel aus: Voodoo Jürgens, Liedermacher und Neo-Schauspieler, wurde für seine Rolle als „Rickerl“ ausgezeichnet. In Adrian Goigingers Liebeserklärung an Wien spielt der Liedermacher einen etwas zerzausten, aber überaus charmanten Musiker, der im Gemeindebau wohnt und seine geliebte Gitarre (fast) immer in Reichweite hat.

Diagonale-Preise Spielfilm

Großer Diagonale-Preis: „Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin“ von Martha Mechow. Beste Montage: Leandro Koch und Javier Favot („The Klezmer Project“). Bestes Sounddesign: Soap&Skin (Anja Plaschg) für „Des Teufels Bad“. Bestes Szenenbild: Martin Reiter („Mit einem Tiger schlafen“), bestes Kostümbild: Tanja Hausner („Club Zero“), beste Bildgestaltung: Nora Einwallner („Asche“) Dokumentarfilm

Die Doku „Anqua“ von Helin Çelik erhielt den Großen Preis für beste Doku und für Schnitt (Sara Fattahi) Schauspiel

Beste Schauspieler: Birgit Minichmayr („Mit einem Tiger schlafen“), Voodoo Jürgens („Rickerl“)