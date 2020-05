Diagonale: Debüts und ein Rückblick

CANNES FILM FESTIVAL/Cannes FilmARCHIV/HANDOUT - Der französischmschauschauspieler Jean-Louis Trintignant in einene aus dems dem Film "Liebe"#34#17«Amour», #17e7;).e7;). oldenme des Fes Filmfestivals in CanneCannes gehs geht in diesem Jahr an den öst