Clemens Setz bekommt Literaturpreis

Der Grazer Autor Clemens J. Setz wird vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft mit einem mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis ausgezeichnet. In seinem "schwindelerregenden" Roman " Indigo" spiele der 30-jährige Autor "nicht nur mit Fakten und Fiktion, sondern vor allem auch mit den Grenzen des menschlichen Verstands des Lesers, und baut dabei eine unsagbare Spannung auf", so Jury-Vorsitzende Nina Hugendubel in einer Aussendung.