Setz auf Shortlist für Deutschen Buchpreis

Der Grazer Autor Clemens J. Setz steht mit seinem bei Suhrkamp erschienenen Roman " Indigo" auf der sechs Titel umfassenden Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Seine Konkurrenten sind Wolfgang Herrndorf ("Sand"), Ursula Krechel ("Landgericht", erschienen im Salzburger Verlag Jung und Jung), Ernst Augustin ("Robinsons blaues Haus"), Stephan Thome ("Fliehkräfte") und Ulf Erdmann Ziegler ("Nichts Weißes"). Damit ist der Suhrkamp Verlag gleich mit drei Autoren auf der Liste vertreten. Milena Michiko Flasar und German Kratochwil aus Österreich schafften den Sprung von der Long- auf die Shortlist nicht. Die Preisverleihung findet am 8. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse in Frankfurt statt.

"Manches ging recht schnell, um anderes hatte die Jury lang, hart und leidenschaftlich zu ringen. Wir hatten Spaß, gewannen Einsichten und alle mussten im freundschaftlichen Streit um die besten sechs Bücher der Saison auch ihre Verluste einstecken", wird Jurysprecher Andreas Isenschmid in einer Aussendung zitiert. "Entstanden ist eine Shortlist, auf der drei Titel auf je andere, formal allemal aufregende Weise die deutsche Nachkriegsgesellschaft erkunden, und drei, ebenso unterschiedlich, existentielle Selbstprüfungen in poetisch kühnen Fiktionen unternehmen." In den letzten fünf Monaten wurden von den sieben Jurymitgliedern 162 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2011 und dem 12. September 2012 erschienen sind.