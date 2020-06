Deutscher Buchpreis: Chancen für Österreich

Milena Michiko Flašar, 31, ist eine kleine Überraschung. "Ich nannte ihn Krawatte" geht in die fünfte Auflage. Längst wurde dieses Kammerspiel im KURIER gelobt.

Bittet man sie um eine Wortspende, direkt an die Leser, fasst sie zusammen:

"Das Buch erzählt die Geschichte einer Begegnung. Zwei Außenseiter, der eine jung, der andere alt, begegnen einander im Raum ihrer Erinnerungen und sprechen einander ,frei". Was sie verbindet, ist ihr Versagen und die Unmöglichkeit einer Wiedergutmachung, aber auch die Hoffnung auf einen Neuanfang. Zu erwarten sind Momente der stillen Einsicht und des Innehaltens. Momente, in denen man selbst auch neben den Protagonisten auf einer Parkbank in Tokio sitzt und mit fühlenden Ohren ihrem Lachen lauscht. In solchen Momenten dehnt sich die Zeit, macht Raum für einen weiteren Blick auf sich und die anderen. Nicht weg-, sondern hinzuschauen. Das Buch handelt letztlich viel weniger von Schuld als von Verantwortung. "

Die deutsche Konkurrenz ist enorm: Bodo Kirchhoff, Olga Grjasnowa, Sten Nadolny, Ursula Krechel ... Am 12. September wird aus der "Longlist" die "Shortlist" mit den sechs Finalisten. Am 8. Oktober wird in Frankfurt der Gewinner bekannt gegeben. Das Siegerbuch ist spätestens dann ein Bestseller; und wer es geschrieben hat, bekommt 25.000 Euro.