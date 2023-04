Der Wiener Gitarrist und Jazzer Karl Ratzer wird für sein Lebenswerk geehrt

Zur Person

Am 4. Juli 1950 in prekären Verhältnissen als Kind zweier KZ-Überlebender in Wien geboren, bringt sich Karl Ratzer bereits mit zehn Jahren autodidaktisch das Gitarre spielen bei. Ab seinem 13. Lebensjahr stand er regelmäßig mit legendären Bands wie den Vienna Beatles (1964–1965), The Slaves (1964–1966), The Charles Ryders Corporation (1967–1968), C-Department (1969–1971) und Gipsy Love (1971–1972) auf der Bühne. Diese Jahre prägten Ratzer und ließen ihn zu einem der bekanntesten Rock-Gitarristen im deutschsprachigen Raum aufsteigen. In den Jahren 1972–1980 lebte er in den USA, wo der gefragte Studio- und Live-Musiker mit Größen wie Chaka Khan, Jeremy Steig, Joe Chambers, Eddie Gomez, Chet Baker, Ray Mantilla, Bob Mintzer oder Steve Grossman zusammenarbeitete.