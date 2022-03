Amadeus 2022: Die Nominierten stehen fest

So wurde nominiert: Die Nominierten wurden einerseits aus den Verkäufen im Jahr 2021 und andererseits durch eine Jury bestehend aus rund 150 Experten und Expertinnen aus der Musik- und Medienbranche ermittelt. 50 Prozent Verkaufserfolg und 50 Prozent Jurywertung fließen in das Gesamtranking ein. Nominiert werden österreichische Künstlerinnen und Künstlern oder die, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben.

Musikfans entscheiden mit, jede Stimme zählt. Fans entscheiden mit, an wen die begehrten Amadeus-Trophäen verliehen werden. Bis 21.3.2022 kann auf voting.aama.at abgestimmt werden. Die Wertung setzt sich zu je einem Drittel aus Publikumsvoting, Juryvoting und Musikverkäufen zusammen. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern werden also jene Künstlerinnen und Künstler gekürt, die in einer Gesamtwertung aus Fans, Jury und Verkäufen an erster Stelle landen.