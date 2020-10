Der Stilwechsel steht Felix Kramer gut

Felix Kramer denkt lange nach, bevor er antwortet. „Formulierungen sind mir sehr wichtig“, sagt der 26-Jährige knapp – und überlegt weiter. Dabei schließt er seine Augen, vielleicht deshalb, damit er vom Treiben auf der Straße nicht unnötig abgelenkt wird, sich voll und ganz auf seine Gedanken konzentrieren kann, die kurz darauf aus ihm raussprudeln.

Ähnlich überlegt geht es der Singer-Songwriter bei seinen Texten an – jede Zeile wird hinterfragt: Drücken die Wörter das aus, was er sagen will, ist diese Zeile notwendig oder kann sie gestrichen werden? Dieser Entscheidungsprozess sei harte Arbeit. „Ich feile viel herum, probiere und verwerfe, bis ich das Gefühl habe, dass es passt“, sagt er.