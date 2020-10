Gemischte Platte: Aloe Blacc, Bob Mould, William Shatner und mehr

Sufjan Stevens: The Ascension

Der in Brooklyn, New York, lebende Singer-Songwriter leidet auf seiner neuen Platte zwar elektronisch, aber nur selten aufdringlich. Er glaubt daran, dass ein besseres Amerika möglich ist – eines ohne Trump. Schnell erschließt sich einem dieses Werk nicht: Es dauert ein paar Durchläufe, bis man der Magie und den nicht ganz geradlinigen Ideen erliegt. Am Ende steht ein 12-minütiges Klagelied mit dem Titel „America“: „Don’t do to me what you did to America!“. Diese Bitte möge erhört werden.