Felix Kramer: Distanziert zu den eigenen Wunden

Felix Kramer singt von zwischenmenschlichen Gräben, von Beziehungen, die man früher beenden hätte sollen, aber auch von gesellschaftlichen Gräben, von Sorgen, die ihm die neue Regierung bereitet. Das titelgebende Stück „ Wahrnehmungssache“ spricht etwa Ereignisse an, die ihn gerade beschäftigen. „Es passieren Dinge in Österreich, die nicht gut für das Land und das Miteinander sind. Momentan treffen Politiker Entscheidungen, die meine Zukunft betreffen und mich deshalb besorgen“, sagt Kramer, der in seinen Liedern Themen ansprechen will – ohne dabei zu jammern.

„Man sollte nicht unnötige Emotionen ins Spiel bringen, sondern sich lieber überlegen, was man dagegen unternehmen kann. Es gilt, hellwach zu bleiben, alles kritisch zu hinterfragen. Denn je abgestumpfter und desinteressierter die Wählerschaft ist, desto mehr ist ihnen egal, desto einfacher ist es, fragwürdige Gesetze zu beschließen“, sagt Kramer.