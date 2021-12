Der Moment, bevor die Sonne aufgeht

Sie gestalten nicht nur Kinderbücher, sondern z. B. auch Romane und Kochbücher. Sind das unterschiedliche Welten?

Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Altersgrenzen leiten – und einschränken. Wenn ich Kinderbücher mache, dann sollen die auch die Eltern ansprechen. Das war immer schon mein Leitmotiv. Ich mache da eigentlich keine Unterschiede.

Worauf achten Sie bei Kinderbüchern?

Ich finde es wichtig, dass man die Sachen richtig stilisiert, korrekt darstellt. Also wenn man einen Bären zeichnet, dann sollte der schon wie ein Bär aussehen – und keine Katzenohren haben. Man hat jaauch eine erzieherische, pädagogische Verantwortung. Ich versuche eine gute Mischung aus eigener Bildsprache und Realismus zu finden.

Viele Kinder wachsen mit dem Computer auf. Bücher haben da oft den Nachrang. Wie sehen Sie das?

Entspannt. Bücher wird es immer geben. Eltern, die Bücher für ihre Kinder kaufen, geben heute genauso viel Geld aus wie vor 20 Jahren. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Mit dem Technologiewandel sind natürlich andere Medien dazugekommen, was ja auch okay ist. Aber ich glaube ganz einfach, dass der haptische Eindruck, das Berühren des Papiers, das Umblättern einfach seine Vorzüge und Qualitäten hat.