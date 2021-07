"Der Marsianer": Matt auf dem Mars

Ridley Scott drehte – wie schon vor ihm David Lean "Lawrence von Arabien" – in Wadi Rum, in Jordanien, doch erinnert sein orange-roter Mars immer ein wenig an die Westernlandschaften von John Ford. Und so versucht auch Watney, wie ein klassischer Westernheld etwas Zivilisation in die unendlichen Weiten zu bringen.

Erdäpfel auf dem Mars?

Könnte schon bald kosmologische Wahrheit werden! Wie gut, dass er Botanik studiert hat! Während sich Sandra Bullock in "Gravity" verzweifelt damit abmühte, ihr beschädigtes Raumschiff flott zu machen, beginnt Matt Damon mit der Kartoffelernte. Dabei unterspickt er seine ... äh ... Feldarbeit in einem Sauerstoffzelt mit wissenschaftlichen Ausführungen, die für uns Nichtauskenner gerade sophisticated genug klingen, um (beinahe) realistisch zu wirken.

Ganz im Sinne der Bestseller-Vorlage von Andy Weir fokussiert Ridley Scott auf akkurate Details des Überlebenskampfes. Über weite Strecken erspart er uns melodramatischen Nachschub – etwa durch schluchzende Familienmitglieder, die den Astronauten via Skype triefendes Privatleben verpassen. Stattdessen lockert er Watneys Videobotschaften mit humoristischen Details auf (Was, Ketchup ist aus? Wie bitte, nur CDs mit Disco-Musik im Raumschiff? "Waterloo" von Abba?)

Spätestens, wenn die Musikbeschallung bei "I Will Survive" angelangt ist, wird es programmatisch. Das smarte Bodenpersonal der NASA – gespielt von einem exquisiten Ensemble von Kristen Wiig bis Bill Pullman – bleibt nicht untätig. Wir alle singen mit David Bowie "There’s a Starman waiting in the sky".

Und selbst die Chinesen greifen helfend ein.

INFO: USA 2015. 141 Min. Von Ridley Scott. Mit Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig.

