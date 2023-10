Der Deutsche Buchpreis 2023 geht an den Österreicher Tonio Schachinger

Schachinger, 31, legt mit seinem zweiten Roman „Echtzeitalter“ einen klassischen Bildungsroman vor. Ein souverän erzählter Text über die Psyche eines Herauswachsenden, in dem das Wiener Theresianum Kulisse für eine Coming-Of-Age-Geschichte zwischen pubertärer Einsamkeit, Wohlstandsverwahrlosung, erster Liebe und zartem Mutterhass ist. Sein Protagonist Till Kokorda gehört nicht zu den Gewinnertypen in dieser traditionsreichen Kaderschmiede der angehenden Mediziner, Diplomaten und Rechtsanwälte. Er interessiert sich hauptsächlich für Computerspiele – im Universum von War of Empires ist er ein Star, sonst eher nirgends. Am Gang der noblen Privatschule schleicht er unauffällig an den Lehrern vorbei, ein leises Sgoterfessor auf den Lippen. Erst, als er mit 16 endlich ins Raucherkammerl darf, erarbeitet er sich so etwas wie soziales Standing.