Demonstration gegen Zyperns Eurovision-Song "El Diablo"

Religiöse Gegner des zypriotischen Eurovision-Songs "El Diablo" haben am Samstag in der Hauptstadt Nikosia vor der Zentrale des Staatssenders RIK demonstriert. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Friedlich Nein zu El Diablo" und "Zypern liebt Christus" in die Höhe. Ein Demonstrant mit einem großen Kreuz in der Hand versuchte, über das abgesperrte Tor des Senders zu klettern.

Telefonische Drohung

Die Polizei war präsent, musste jedoch nicht eingreifen, wie die Zeitung "Cyprus Times" am Samstagnachmittag berichtete. Das Lied "El Diablo" sorgt in Zypern für Aufregung, seit vor einer Woche eine anonyme telefonische Drohung einging, bei der es hieß, der Staatssender werde deswegen angezündet. Eine Online-Petition gegen den Song erzielte in der Folge fast 19.000 Unterschriften.

Der Sender jedoch hielt an "El Diablo" fest und verteidigte sich: Es gehe in dem Lied nicht etwa um die Huldigung des Teufels, sondern darum, dass eine Frau versuche, sich von einem schlechten, bösen Mann zu trennen. Da griff die zypriotische Kirche ein und wandte sich direkt an die Regierung mit der Forderung, den Song zurückzuziehen. Das Land mache sich mit dem Lied weltweit lächerlich, indem es erkläre, sich dem Teufel zu ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Synode.