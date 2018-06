Demokratie und nackte Oberkörper: Armin Wolf interviewt Putin

Fragen wurden im Vorhinein nicht abgestimmt, es gab laut Wolf auch keine Tabuthemen. Lediglich die groben Bereiche mussten dem Kreml vor dem Interview bekannt gegeben werden: Stichwörter wie „Beziehungen zu Österreich“, „Einmischung in Wahlkämpfe“ und „Demokratie in Russland“ seien ausreichend gewesen.

Konkret fragte Wolf dann unter anderem nach dem Partnerschaftsvertrag mit der FPÖ, der „Trollfabrik“ in St. Petersburg, zu Nordkorea und Syrien – und er wollte auch wissen, warum sich der russische Präsident so oft mit nacktem Oberkörper zeige. Insgesamt dauerte das Gespräch statt der vereinbarten 30 ganze 52 Minuten. Heute Abend werden 45 Minuten gezeigt, die ungeschnittene Langversion ist online in der „TVthek“ abrufbar.

Info: „ZiB spezial“ – Programmänderung

Das aufgezeichnete Interview von Armin Wolf mit Wladimir Putin ist heute Montag um 20.15 Uhr auf ORF2 und anschließend online in der „TVthek“ zu sehen.

Die „Millionenshow“, in der Quizmaster Armin Assinger dem Kandidaten Hooman Vojdani übrigens die Millionenfrage stellt, wird auf 21.05 Uhr verschoben. Die Sendung „Thema“ entfällt für diese Woche. Um 22.00 Uhr folgt in der „Zeit im Bild 2“ eine ausführliche Analyse des Putin-Interviews.