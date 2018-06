Putin-Besuch: Alarmstufe Weiß-Blau-Rot

Weiß-blau-rote Flagge und viel Macht: Der oberste Russe kommt – seine Sicherheitsleute sind schon da. Morgen, Dienstag, ist mit Wladimir Putin einer der umstrittensten Politiker der Welt in Wien. Gerade erst zum russischen Präsident wiedergewählt, will der 65-Jährige die bilateralen Beziehungen stärken. Dass Österreich ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, macht den Besuch politisch noch spannender.

Lange bleiben wird Putin nicht: Er reist schon Dienstagabend wieder ab – was es den Behörden in puncto Sicherheit etwas leichter macht. So muss kein Hotel zum Hochsicherheitstrakt umfunktioniert werden.

Die Sicherheitsmaßnahmen sind umfassend: Allein das Bundesheer ist mit 800 Soldaten im Einsatz, dazu sichern zehn Militärflugzeuge und sieben Hubschrauber den über Teilen von Wien, NÖ und dem Burgenland gesperrten Luftraum.

Die Wiener Polizei hält sich mit Infos zum Sicherheitskonzept zurück. Auf KURIER-Anfrage heißt es, dass 100 Polizisten am Dienstag uniformiert und in zivil für den Schutz des russischen Präsidenten sorgen werden. Darunter sind die Spezialeinheiten WEGA und Corba. Scharfschützen auf den Dächern sind bei sensiblen Staatsbesuchen obligatorisch. Wo sich diese positionieren werden, soll derzeit gemeinsam mit Sicherheitsleuten des russischen Präsidenten geplant werden, die sich bereits in Wien aufhalten.

Trotz der hohen Sicherheitsstufe, die mit dem Staatsbesuch einhergeht, fallen bei der Polizei laut Gewerkschafter Reinhard Zimmermann weniger Überstunden an als etwa bei der EURO 2008 oder dem Song Contest.