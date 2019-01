Dekoration trifft Kunstdiskurs: Die Fotografin Annette Kelm

Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler innerhalb kurzer Zeit in vielen Ausstellungen auftaucht, kann das mehrere Gründe haben: Das Werk ist genial, es trifft den Zeitgeist, eine Galerie macht ihre Arbeit gut, oder Kuratoren bzw. Sammler haben an dem betreffenden Oeuvre einen Narren gefressen.

Welche Kombination auch immer auf Annette Kelm zutrifft – die deutsche Künstlerin (*1975) ist im heimischen Ausstellungsbetrieb angesagt. Neben der Werkschau „Tomato Target“ in der Kunsthalle Wien (bis 24.3.) nehmen ihre hochgradig inszenierten Fotografien auch in der Schau „Stillleben – Eigensinn der Dinge“ im KunstHausWien (bis 17.2.) einen prominenten Platz ein. Und wenn das mumok ab 23.2. eine Gruppenschau zum Thema „Muster und Dekoration“ abhält, werden ebenfalls Werke von Annette Kelm an der Wand hängen.