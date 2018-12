Schönheit in Bildern von Bildern: Die Künstlerin Louise Lawler

Die Schau geht allerdings über das bloße Herzeigen jener Werke Lawlers, die die Kunstsammlung des Stromanbieters seit 2004 erwarb, hinaus: Manche Arbeiten sind flächendeckend an die Wände angepasst, einige digital in die Länge gezerrt. Manche Bilder sind abgepauste Kopien existierender Fotos, die als Klebefolie auf die Wand angebracht wurden; andere Fotos sind auf dicke Sperrholzplatten kaschiert und hängen so an der Wand, dass man von der Seite das blanke Holz sehen kann.

Bilder sind also viel mehr als das, was sie zeigen, sie haben ein Leben, einen Körper, eine Biografie: Das ist das wiederkehrende Thema Lawlers, die der so genannten „Pictures Generation“ angehört. Im Gefolge einer gleichnamigen Ausstellung 1979 subsumierte dieser Begriff Künstler wie Cindy Sherman, Richard Prince, James Welling und eben Lawler, die sich mit dem Wesen von Bildern und der medialen Bilderflut befassten. Nicht ganz grundlos warf man der Gruppe manchmal vor, eher Kunsttheorie-Illustrationen als Kunstwerke anzufertigen, und zweifelsohne ließe sich auch über die Realitätsebenen und Symbole in Lawlers Werken endlos referieren.